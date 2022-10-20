Убил – выпил – на войну 20.10.2022, 14:38

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Как ЧВК «Вагнера» вербует заключенных на юге России.

Регионы Юга России стали лидерами среди российских субъектов по количеству осужденных, завербованных в «ЧВК Вагнера». С лета на войну в Украину оттуда отправили не менее 2 700 арестантов. Больше всего из них – 1 400 человек – содержались в исправительных учреждениях Ростовской области, утверждает правозащитный проект Avtozak LIVE.

Цифры Avtozak LIVE основаны на публикациях проекта против коррупции и пыток Gulagu.net, правозащитной организации «Русь сидящая» и фонда «В защиту прав заключенных». Всего, утверждает проект, за несколько месяцев из российских колоний в Украину отправили не менее 15 тысяч заключенных, в том числе до 600 из Краснодарского края и Волгоградской области, до 300 из Ставропольского края и Адыгеи и менее 150 из Астраханской области.

Правозащитники подтвердили «Кавказ.Реалии» информацию о вербовке арестантов, хотя официально ФСИН отрицает ее. Более того, освобождение отбывающих наказание в связи с отправкой на войну невозможно по российскому законодательству, а обещанное вербовщиками осужденным помилование осуществляется только президентом России.

Приближенный Путина, «брат» Кадырова, фанат Гитлера

«ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Тренировки наемников проходят на базе спецназа ГРУ в поселке Молькино под Краснодаром. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.

Президент России Владимир Путин еще в 2012 году высказывался в поддержку частных военных компаний. Первая попытка принять закон об их легализации была предпринята в октябре 2014 года. В 2018 году законопроект, легализующий ЧВК, был повторно внесен в Госдуму, но так и не был принят. В марте 2022 года, уже после начала войны он был вынесен на рассмотрение лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым снова. Сейчас российские депутаты опять должны рассмотреть поправки к законопроекту, предусматривающие создание добровольческих формирований по решению российского президента.

В самой «ЧВК Вагнера» группировку иносказательно называют «музыкантами», обыгрывая позывной ее предполагаемого основателя – офицера спецназа ГРУ Виктора Уткина, известного увлечением нацизмом, во время которого появился культ немецкого композитора Рихарда Вагнера. На одном из рекламных баннеров «ЧВК Вагнера» в Волгограде эта ассоциация обыгрывается даже визуально: военные в камуфляже держат баян, гитару и скрипку.

С созданием «ЧВК Вагнера» СМИ давно связывали имя близкого к Владимиру Путину предпринимателя Евгения Пригожина. В конце сентября он впервые публично подтвердил свою причастность к группировке.

Пригожин также известен дружбой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. К примеру, после отступления российских войск из Лимана Кадыров и Пригожин вместе обвинили в этом командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

«По сообщениям осужденных и их родственников, в большинство исправительных колоний прилетал лично Евгений Пригожин и агитировал ехать на войну. Речь, с которой «вербовщики» выступали перед заключенными, абсолютно одинаковая», - обращал внимание Avtozak LIVE.

Член Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, попросивший не указывать его имени, подтвердил – из разговоров с сотрудниками ФСИН ему известны случаи вербовки спецконтингента (так официально называются осужденные. – Прим.ред.).

«Отношение самих сотрудников, с которыми доводилось пообщаться, [к вербовке] двоякое: с одной стороны, они считают, что возможность «искупить вину кровью» обоснована: пока в Украине гибнут «наши парни», осужденные мирно живут за государственный счет», - рассказал член ОНК.

С другой, отмечает собеседник, после собеседования осужденные начинают вести себя грубо и вызывающе, откровенно хамят и другим заключенным, и сотрудникам. Правила внутреннего распорядка на них уже не распространяются.

«По крайней мере, они так считают и это приводит к конфликтам», - резюмирует член ОНК.

Кроме того, на горячую линию Gulagu.net сообщили о визите Пригожина 22 сентября в колонию строгого режима № 5 в Апшеронске, где его встречал лично начальник регионального главка ФСИН генерал-майор Виктор Пестов. По данным источника, владелец «ЧВК Вагнера» в присутствии арестантов кричал на начальника колонии полковника Севака Санамяна за то, что тот вывел на плац не всех осужденных, оставив под арестом находящихся в спецотделении, ШИЗО и помещениях камерного типа.

Официальные структуры ни эту, ни подобные новости из других регионов России не комментировали, а в принадлежащей Пригожину компании «Конкорд», занимающейся организацией питания первых лиц государства, человека на видео с заключенными лишь назвали «чудовищно похожим» на него.

Вербовка в исправительных учреждениях проходит волнообразно, рассказывает «Кавказ.Реалии» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, это объясняется скрытым конфликтом между «ЧВК Вагнера» и одной частью руководства Минобороны с другими генералами ведомства и ФСБ.

В последние две недели вербовка идет особенно усиленно – ежедневно из разных регионов поступает информация о визитах в колонии или самого Пригожина, или его помощников. Однажды удалось даже подтвердить случай, когда предприниматель в один день выступил в учреждениях двух отдаленных друг от друга регионов. И здесь можно предположить – или он летает на сверхзвуковых самолетах, или у него есть двойники, утверждает Осечкин.

По данным правозащитника, в настоящий момент из российских спецучреждений на войну завербовано более 20 тысяч человек – в среднем по тысяче из каждого региона, куда приезжали представители «музыкантов». Если тенденция с активным набором сохранится, к концу октября количество завербованных арестантов перевалит за 30 тысяч.

Убил – выпил – на войну

Говоря о значительном количестве отправившихся в Украину осужденных из Ростовской области, собеседник указывает: местная колония № 12 используется для боевой подготовки, из нее самолетами в аннексированный Крым или грузовиками в оккупированную Россией Донецкую область вывозят бойцов после первоначальной подготовки. И для этого нужно было освободить места для прибывающих завербованных из других регионов.

«В каждой колонии произносят совершенно чудовищные вещи, окончательно размывая у преступников границы дозволенного. Начинают с откровенного унижения Минобороны, говорят, что у военных ничего не получается без «ЧВК», что они бегут с фронта, поэтому нужны отчаянные головорезы. Рассказывают, что являются самой мощной ОПГ в России, сам Пригожин якобы сидел десять лет, а теперь у него три звезды Героя – России, «ЛНР» и «ДНР», - передает Осечкин содержание выступлений вербовщиков.

Более того – по данным правозащитников, осужденным помимо полной амнистии и возвращения домой через полгода на фронте обещают полную безнаказанность за новые преступления.

«Им говорят: если совершат что-то еще, достаточно будет позвонить в «ЧВК» - и они «отмажут», придется еще полгода повоевать, и ты чист перед законом. По сути преступному миру дается полный карт-бланш, - продолжает правозащитник. – Начальники региональных управлений ФСИН и самих учреждений чувствуют себя, как будто их в унитаз головой окунули. Раньше хотя бы формальная сторона закона соблюдалась, а сейчас поступает звонок от Гостева (директор ФСИН России Сергей Гостев. - Прим.ред.) или Бояринова (замдиректора ФСИН Валерий Бояринов. - Прим.ред.), после которого подчиненные не могут ослушаться и организовывают приезд Пригожина».

По мнению Владимира Осечкина, эта ситуация приводит к разрушению государства, потому что система вынуждена нарушать собственные же правила.

«Оперативники задерживают преступника, следователи доказывают его вину, прокуратура утверждает обвинительное заключение, суды выносят приговоры, а через несколько месяцев приезжает Пригожин и забирает осужденного. Это полное пренебрежение даже к формальным составляющим правовой системы», - уверен спикер.

Озвученные Осечкиным факты подтверждает юрист фонда «В защиту прав заключенных» Яна Гельмель. Она говорит о резком расширении вербовки – «ЧВК Вагнера» пошли за донабором в колонии, где уже были, и осваивают новые регионы, например, Урал. Также поступает информация, что отдельные подразделения формируются даже из «опущенных» – низшей касты в лагерной иерархии.

«Общую статистику вести достаточно сложно, так как часть изначально согласившихся записаться в «ЧВК» потом меняет решение и всеми средствами старается вернуться. В одной колонии из 190 завербованных, которых уже переселили в отдельный барак, сорок впоследствии отказались, но в итоге в колонии остались только пятнадцать», - приводит пример собеседница.

ИК-12 формально закрыта на ремонт, а в реальности стала перевалочной базой для отправки завербованных арестантов

Она подтверждает, что Ростовская область - один из лидеров по числу завербованных. Кроме того, этот регион стал одним из первых, в которые приехала «ЧВК Вагнера». Гельмель также подтверждает информацию по ИК-12, которая, по ее данным, формально закрыта на ремонт, а в реальности стала перевалочной базой для отправки завербованных арестантов. Также ряд сообщений поступил из соседнего Краснодарского края, в частности, ИК-5.

«Есть истории от жен краснодарских ребят, которые никогда не собирались на войну, а потом внезапно изменили свое мнение и в грубой форме запрещали супругам куда-либо жаловаться», - рассказывает Яна Гельмель.

Правозащитница считает, что у такой смены позиции может быть несколько объяснений – от умелой манипуляции до запугивания, в том числе с применением насилия.

«Осужденным говорят – сейчас вам по-хорошему предлагаем, а после нас придет вербовать Минобороны, там уже выбора не будет», - отмечает она.

О том, есть ли для отправки осужденных на войну правовые основания, «Кавказ.Реалии» рассказывали эксперты. Тогда вербовка арестантов только начиналась, и правозащитники лишь проверяли поступающие о ней заявления из разных колоний.

Как сообщал «Кавказ.Реалии», в июле вербовщики «ЧВК Вагнера» посетили ИК-1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее, где отправиться на войну якобы согласились 300 заключенных. Арестанта, который рассказал о вербовке правозащитникам, избили, а в колонии прошли масштабные обыски. До этого похожая информация поступала из исправительной колонии № 9 в Шахтах и одного из исправительных учреждений Краснодарского края. В октябре из ИК-6 в хуторе Дыдымкин Курского района Ставропольского края этапировали 58 заключенных для участия в войне в Украине. Также около 250 заключенных вывезли из ставропольской ИК-11.

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