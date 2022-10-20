Тертелю померещилось «большое количество украинцев», заброшенных на территорию Беларуси

Тертелю померещилось «большое количество украинцев», заброшенных на территорию Беларуси10
- 20.10.2022, 14:48
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Глава лукашенковского КГБ нашел среди них «шпиона».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил пропагандистам БТ, что спецслужбы задержали «украинского шпиона» и двух «завербованных» им белорусов, которые якобы «отправляли данные военной разведке Украины». Кроме того он заявил о задержании «большого количества граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию».
«Задержан резидент, гражданин Украины и двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства», — заявил Тертель.
По его словам, задержан также бывший военнослужащий, подполковник, Тертель не стал называть его фамилию.
«Он работал на Службу безопасности Украины, встречи проводились в Одессе, в других городах, в том числе на территориях третьих государств», — добавил глава КГБ.
Он также отчитался о задержании «большого количества граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию».
Подробности задержаний пообещали озвучить вечером 20 октября.