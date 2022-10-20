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Тертелю померещилось «большое количество украинцев», заброшенных на территорию Беларуси

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  • 20.10.2022, 14:48
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Тертелю померещилось «большое количество украинцев», заброшенных на территорию Беларуси
Иван Тертель

Глава лукашенковского КГБ нашел среди них «шпиона».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил пропагандистам БТ, что спецслужбы задержали «украинского шпиона» и двух «завербованных» им белорусов, которые якобы «отправляли данные военной разведке Украины». Кроме того он заявил о задержании «большого количества граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию».

«Задержан резидент, гражданин Украины и двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства», — заявил Тертель.

По его словам, задержан также бывший военнослужащий, подполковник, Тертель не стал называть его фамилию.

«Он работал на Службу безопасности Украины, встречи проводились в Одессе, в других городах, в том числе на территориях третьих государств», — добавил глава КГБ.

Он также отчитался о задержании «большого количества граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию».

Подробности задержаний пообещали озвучить вечером 20 октября.

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