Тертелю померещилось «большое количество украинцев», заброшенных на территорию Беларуси 10 20.10.2022, 14:48

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Иван Тертель

Глава лукашенковского КГБ нашел среди них «шпиона».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил пропагандистам БТ, что спецслужбы задержали «украинского шпиона» и двух «завербованных» им белорусов, которые якобы «отправляли данные военной разведке Украины». Кроме того он заявил о задержании «большого количества граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию».

«Задержан резидент, гражданин Украины и двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства», — заявил Тертель.

По его словам, задержан также бывший военнослужащий, подполковник, Тертель не стал называть его фамилию.

«Он работал на Службу безопасности Украины, встречи проводились в Одессе, в других городах, в том числе на территориях третьих государств», — добавил глава КГБ.

Он также отчитался о задержании «большого количества граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию».

Подробности задержаний пообещали озвучить вечером 20 октября.

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