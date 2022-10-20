Украинские десантники эффектно взорвали российского «Змея Горыныча» 20.10.2022, 14:59

Технику врага уничтожили двойным ударом.

Николаевские десантники из 79-й бригады показали, как двумя ударами уничтожили УР-77 «Змей Горыныч» в Донбассе.

В Донецкой области бойцы николаевской 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады показали, что украинская армия сильнее любого путинского чудовища, даже если это установка разминирования.

УР-77, известная как «Змей Горыныч», не устояла перед комбинированным ударом николаевских десантников.

Российский «Змей» должен был штурмовать позиции николаевских военных, но еще до выхода на огневую позицию его остановила артиллерия 79-й бригады, после этого вражеская техника подорвалась на мине. УР-77 добил ударный дрон.

Видео двойного удара николаевских десантников, которым они закончили «сказку» Путина, опубликовали на странице 79-й ОДШБр в Facebook.

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