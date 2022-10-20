В Швеции нашли единственный в своем роде амулет «молот Тора» 2 20.10.2022, 15:00

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кадр из фильма Тор

Он был отлит из свинца в конце 10 века.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Исбю (Швеция) исследователи наткнулась на амулет «молот Тора», пишет Ancient Origins.

Тонкий амулет в форме молота был отлит из свинца в конце 10 века. Его длина составляет около 3 см. В верхней части просверлено небольшое отверстие для удержания пряжи или веревки. Это наводит археологов на мысль, что молот носили на шее как защитный амулет.

Этот молот Тора называют единственным в своем роде, потому что он представляет собой первый подобный молот, когда-либо обнаруженный в округе Халланд.

«Молот Тора» носили во время религиозного переходного периода, когда местность начала христианизироваться. Как отмечают ученые, скорее всего, это было проявлением и желанием не расставаться с асатру — поклонением скандинавским богам, когда христианство достигло Скандинавии.

Таким образом, можно предположить, что около 1000 лет назад некий викинг выступал против христианства. Возможно, он носил этот амулет, чтобы защитить себя, но не от какой-либо доступной ему труппы темных сил из скандинавской мифологии, а скорее, от христиан.

Другие артефакты на этом месте включали монеты, относящиеся к древнеримскому периоду и раннему железному веку.

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