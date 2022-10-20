Последний козырь Кремля Борислав Береза

20.10.2022, 15:12

9,358

Борислав Береза

Мы наблюдаем начало конца России.

Введение Путиным военного положения показывает, что он не способен справиться с ситуацией в обычных условиях в привычной для него системе управления и все процессы вышли из-под контроля. Более того, как бы в Кремле это не хотели бы признавать, но мы наблюдаем начало конца России. Сейчас объясню почему и что происходит.

Видя, что все процессы давно идут не по плану, а ситуация с войной выходит из-под контроля, Путин пытается капсулизировать страну, боясь спонтанного выплескивания протеста. А протест сегодня в РФ возможен более чем когда-либо. Тревожность населения растет, уверенность в завтрашнем дне падает, мобилизация уронила рейтинг власти, а быстрые похоронки после мобилизации напугали многих россиян. Все это сегодня запускает в России турбулентность, с которой Кремль самостоятельно справиться не может.

В итоге Путин решил делегировать полномочия в регионы, переложил ответственность на губернаторов и сделал их феодалами. Забавно то, что Кремль многие годы отбирал у губернаторов полномочия, а сегодня вынужден их вернуть. При этом, боясь потерять контроль и над губернаторами, Путин запустил дублирующий процесс принятия решений через региональные штабы. Российский политолог Кирилл Рогов честно признает: «Объем административного хаоса возрастет. Идеал нормальности жизни, о сохранении которого Кремль заботился в первые месяцы проведения «СВО», окончательно уйдет в прошлое, на его место придет прописанный теперь указами, перечнями и распорядками идеал ненормальности жизни. Поддержание уровня ненормальности становится как бы прямой обязанностью региональных штабов и губернаторов. При том, что у этой ненормальности как бы нет практического целеполагания».

Самое интересное, что теперь мобилизация будет называться все так же «частичной», но станет постоянной. Только теперь это будет не путинская мобилизация, а… губернаторская. Все по принципу — Царь хороший, а бояре плохие. При этом у нового режима военного положения нет четко прописанных правовых норм и нет никаких правовых оснований в существующем законодательстве. Это значит, что по факту никаких ограничений и норм, кроме тех, которые будут придумываться на ходу, у власти не будет. А власть в России какая угодно, но точно не состоит из альтруистов и бессребреников. Значит, все будет придумываться под интересы власти, а о холопах будут заботиться по остаточному признаку — чтобы не сдохли. В таких условиях губернаторы станут настоящими феодалами новой формации со своими вассалами и холопами. А значит, им понадобятся силы, которые будут защищать их власть. Так появятся малые личные армии, которые будут набираться под маркой мобилизации, но действовать будут в том регионе, где посчитает нужным губернатор.

Марина Литвинович, российский политик, политолог и правозащитница пишет: «Проблема военного положения в том, что это очень непонятный правовой режим, он плохо прописан юридически и не очень понятен как для граждан, так и для властей. Это значит, что в регионах власти начнут действовать на свое усмотрение, прикрываясь режимом «готовности», что только усилит бардак и беспорядок».

А если добавить ко всему, что в России начинается серьезный экономический кризис, то все будет, как в старой шутке «Всех много, а денег мало. И денег на всех не хватает». Российский Центробанк, в условиях цензуры и ограничения информации, публично признает, что ситуация ухудшается. «В сентябре восстановление экономической активности затормозилось, и к концу месяца тенденция начала немного ухудшаться. Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать восстановление потребления в начале четвертого квартала. Домохозяйства переходят к форме максимальной экономии».

При всем этом Путин так и не осмелился объявить войну Украине. Для этого есть множество причин, но основными являются три.

Первая, это то, что объявление войны Украине показывает ошибку Путина в оценке ситуации и в принятии решения начать вторжение, объявив спецоперацию.

Вторая, это сам факт объявления войны. Огромная ядерная держава, объявляющая войну маленькой Украине, выглядит смешно и убого. При маленьком росте Путин обладает огромным эго и даже не хочет мысли допускать, что может выглядеть смешно. Культ Путина построен на мачизме, а мачо не может быть посмешищем.

Третья причина — это то, что объявление войны — это прямое нарушение устава ООН со всеми вытекающими последствиями. При этом Путину нечем с Украиной воевать. Вся контрактная армия перемолота ВСУ, проблема с заменой стволов в артиллерии, дефицит среднего и младшего командного состава, хотя бы с базовым опытом, в армии, заметная невозможность компенсировать использованный арсенал новыми ракетами, снарядами или передовой техникой. У промышленности РФ, которая находится под санкциями, нет возможности для массового производства военной продукции. А вариант воевать ядерным оружием или заваливать противника миллионами трупов российских военных и бросать против новейшей западной техники старые образцы советского военпрома — это для Кремля не вариант. И все именно в таком порядке.

В итоге, Путин загнал себя в ситуацию, когда каждый его шаг или действие лишь ухудшает его положение. В этой ситуации он прибег к последнему козырю, который готовил на осень — обстрел энергосистемы Украины с целью ее уничтожения.

Этим он хочет вынудить украинцев требовать от власти мира и капитуляции. Кремлевский глупец не понимает, что его надежды не осуществятся. Но ничего другого он уже сделать не может. Поэтому военное положение, которое Путин ввел в России, лишь дает ему небольшую отсрочку, но не решает проблему. При этом ухудшение жизни населения, рост количества похоронок и многое другое могут привести к бунту, который будет схож по предпосылкам и итогам с тем, который был в октябре 1917 года в России.

А еще с большой уверенностью можно сказать, что передача власти губернаторам в условиях России приведет к появлению реальных местных царьков, которые рано или поздно, захотят окончательно выйти из-под контроля Москвы. И вполне возможно, что со слоганом «Хватит кормить Москву» Российская Федерация превратится в Российскую Феодальщину. А там недалеко и до отделения субъектов, которые запустят процесс развала России. И я не против этого процесса.

Борислав Береза, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».