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В Минск едет жена главаря «ДНР» Ирина Пушилина

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  • 20.10.2022, 15:13
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В Минск едет жена главаря «ДНР» Ирина Пушилина

Она посетит соревнования, которые организует лукашенковский спортивный клуб.

В Минск едет «первая леди «ДНР» Ирина (Елена) Пушилина. Как стало известно «Еврорадио», жена главаря «республики» Дениса Пушилина будет сопровождать детскую команду «ДНР» по художественной гимнастике, которая выступит на турнире на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

Про Ирину (Елену) Пушилину известно немного. Точных сведений нет даже о ее имени. Зато известно, что жена Пушилина — почетный президент федерации художественной гимнастики так называемой «ДНР».

Соревнования, которые организует лукашенковский спортивный клуб, пройдут в Минске с 21 по 23 октября. Вполне возможно, что «первая леди «ДНР» уже в Беларуси.

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