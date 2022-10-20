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Литовская «Магила-3» ведет HIMARS: мощное видео уничтожения колонны РФ

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  • 20.10.2022, 15:16
  • 11,458
Литовская «Магила-3» ведет HIMARS: мощное видео уничтожения колонны РФ

Скопление врага выследили и разбили возле Кременной.

Украинские спецслужбы умело используют военную помощь от Литвы. В частности, беспилотник «Магила-3» помогает отслеживать и передавать информацию HIMARS, сообщает InformNapalm.

БПЛА «Магила-3» сопровождает российскую военную колонну, передает информацию и координаты HIMARS и остается наблюдать за результатами. С помощью беспилотника украинские защитники разбили колонну противника вблизи Кременной в Луганской области.

Недавно литовский министр обороны Арвидас Анусаускас анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать, в частности, бронемашины, тепловизоры и беспилотники.

Справка: EOS C VTOL – это легкий дрон от эстонской компании Threod Systems, который может взлетать и садиться как коптер, а во время миссии продолжать полет как самолет. БПЛА имеет максимальную дальность полета 120 км при скорости 65 км/час, максимальная скорость составляет 107 км/час.

Практический потолок аппарата – 4500 м, максимальная взлетная высота – 3500 м. Дополнительные преимущества EOS C VTOL – малозаметность и малошумность.

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