Зеленский утвердил санкции СНБО против российских олигархов и родственников Путина 20.10.2022, 15:31

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В список вошли более 3800 физических и юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций против ряда россиян и российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы, опубликованные на сайте президента Украины.

Указы датированы 19 октября. В перечень, принятый СНБО, вошли более 3800 физических и юридических лиц - 2507 и 1374 соответственно.

«Сегодня (19 октября, - ред.) президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и так далее», - прокомментировал решение президента секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.

По словам Данилова, санкции относительно одного человека «будут обособлены на определенный промежуток времени».

«Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка», - сказал секретарь СНБО.

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