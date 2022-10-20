«На комиссию пять рублей я бы еще закрыл глаза, но тут 40» 5 20.10.2022, 15:37

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«Яндекс» за невыполненную поездку хотел списать огромную комиссию.

«Мне поступил заказ Серебрянка — Михановичи — Серебрянка, — поделился с редакцией onliner.by своей историей Иван, который работает в сервисе „Яндекс.Go“. — Когда пришли пассажиры и началась поездка, я вдруг узнал, что на месте нужно будет подождать минимум 20 минут. Я отказался, чем вызвал возмущение одного из клиентов. В итоге решили, что я высаживаю людей и завершаю поездку. За те 500 метров, которые мы проехали, клиенту насчитали 40 рублей».

«Из-за функционала сервиса я не мог отменить поездку после начала, только завершить, — пояснил мужчина. — Изначально предлагал довезти пассажиров до первого места и там завершить заказ либо высадить их сразу же. Они предпочли второй вариант».

«Написал в поддержку, поинтересовался, откуда такая большая сумма за такое маленькое расстояние, — продолжил рассказ Иван. — Также попросил вернуть комиссию, поскольку заказ был за наличные, а клиенты ушли, не заплатив. Мне никто ничем не помог, сказали только, что комиссию не вернут, а пассажира, возможно, лишат доступа к заказам. Предложили обратиться в милицию. На комиссию с, например, 5 рублей я бы еще закрыл глаза, но тут 40 рублей».

Журналисты решили обратиться к представителям «Яндекс.Go», чтобы они помогли разрешить ситуацию. Вскоре Иван вновь вышел на связь. «Поездку пересчитали, вместо 40 рублей стало 4,6, — сообщил водитель. — Хотя сначала говорили, что стоимость заказа не пересчитывается, если пользователь поменяет конечную точку, а от нового адреса до предыдущего меньше 500 метров».

В «Яндексе» прокомментировали ситуацию следующим образом: «Так как на заказе пользователя точка начала маршрута совпадала с окончанием, а машина не успела отъехать далеко, то система распознала заказ как выполненный. Водитель вместо отмены, что было бы верным в этой ситуации, выбрал в приложении завершение поездки. Служба поддержки пересчитала сумму».

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