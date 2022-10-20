Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании 29 20.10.2022, 15:47

13,422

Лиз Трасс

Выборы нового лидера партии будут проведены в течение недели.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Заявление последовало после встречи премьер-министра с сэром Грэмом Брейди, председателем «Комитета 1922», который представляет парламентскую фракцию консервативной партии. По сведениям британских СМИ, во время встречи сэр Грэм сообщил госпоже Трасс, что она более не может рассчитывать на поддержку большинства членов парламента от консервативной партии.

Таким образом, Лиз Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны, державшийся 195 лет, когда в 1827 года премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.

Лиз Трасс приступила к исполнению своих обязанностей в начале сентября этого года. Ее главной проблемой стали попытки проведения реформ в области налогообложения, которые спровоцировали резкое падение фондового рынка, национальной валюты и доверия к правительству.

Выборы нового лидера партии будут проведены в течение недели. Наиболее вероятным сменщиком госпожи Трасс называют бывшего министра финансов Риши Сунака, который проиграл ей предыдущие выборы лидера партии летом этого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».