Украинские артиллеристы показали, как уничтожают российских оккупантов 20.10.2022, 15:55

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Уничтожен пункт управления, танк и БТР.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов на одном из направлений. Артиллеристы успешно отработали по многим целям.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Военные опубликовали видео, на котором можно увидеть успешную артиллерийскую работу по разным целям. Артиллеристы успешно уничтожили пункт управления оккупационных войск, несколько танков, БТР, БМП и «набросили немного» личному составу россиян.

«Говорят, что крымский мост - это не мы, но мы уже недалеко», - говорится в подписи к видео.

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