Украинские артиллеристы показали, как уничтожают российских оккупантов
- 20.10.2022, 15:55
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Уничтожен пункт управления, танк и БТР.
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов на одном из направлений. Артиллеристы успешно отработали по многим целям.
Об этом сообщает пресс-служба бригады.
Военные опубликовали видео, на котором можно увидеть успешную артиллерийскую работу по разным целям. Артиллеристы успешно уничтожили пункт управления оккупационных войск, несколько танков, БТР, БМП и «набросили немного» личному составу россиян.
«Говорят, что крымский мост - это не мы, но мы уже недалеко», - говорится в подписи к видео.