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Очереди на выезд из Беларуси снова растут

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  • 20.10.2022, 16:01
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Очереди на выезд из Беларуси снова растут

Что происходит в пунктах пропуска.

Белорусский погранкомитет сообщает, что 20 октября количество грузового транспорта на въезд в ЕС увеличилось на 23%, легкового – на 42%.

Наибольшее количество грузовиков продолжает скапливаться перед польским погранпереходом Бобровники (Берестовица). По данному маршруту в ЕС проследовал всего 31% фур от нормы, сообщают белорусские пограничники.

Легковой транспорт въезжал с задержками в Евросоюз через польские пункты пропуска Тересполь (Брест), Бобровники (Берестовица). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию 37% и 57% авто от нормы, говорят белорусские пограничники.

Ситуация на границе со странами ЕС резко ухудшилась год тому, когда режим Лукашенко спровоцировал миграционный кризис. В результате на границе с Польшей был закрыт крупный погранпереход «Брузги», а нагрузка на остальные возросла. Пик загруженности был текущим летом: для выезда на машине приходилось стоять около суток в очереди, а для грузовиков – по несколько дней. Судя по последним сообщениям погранкомитета, очереди на границу возвращаются.

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