Ученые: Пчелы упорядочивают числа так же, как люди 20.10.2022, 16:15

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Исследование показало, что они обладают способностью к счету и даже понимают концепцию нуля.

Медоносные пчелы способны оценивать числа и размещать их в пространстве слева направо в зависимости от их величины. Результаты исследования, проведенного учеными из Италии, Франции и Швейцарии, указывает на наличие у этих насекомых мысленной цифровой оси, вдоль которой они располагают числа так же, как это делают люди — слева направо. Пчелы — первые насекомые, которые продемонстрировали такую способность.

У многих людей имеется мысленная цифровая ось, вдоль которой они располагают числа в порядке возрастания, обычно слева направо. Врожденное ли это свойство или выученное — остается предметом дискуссий, пишет Science News. Предыдущие исследования показывают, что пчелы также обладают способностью к счету и даже понимают концепцию нуля.

В новом эксперименте пчел для начала научили распознавать количество разных фигур — квадратов, кругов или треугольников. Сладкой водой их по одной заманивали в коробку из-под вина, где на тренировочной панели были изображены геометрические фигуры в количестве одной, трех или пяти. Меняя число фигур и угощая насекомых сахаром, ученые добились того, что пчелы четко соотносили свои успешные действия именно с определенным числом фигур, а не с самими фигурами, их размером или расположением. Так были сформированы три группы пчел, настроенных на выбор «своего» числа.

После этого можно было приступать к тестам: вместо одной панели с символами ученые установили две одинаковых, одну справа, другую слева, на которых тоже были символы в большем, меньшем или таком же количестве, что и на тренировочной панели.

Сам эксперимент по проверке существования у пчел мысленной числовой лини был следующим. Пчелы, обученные на числе три, четыре раза залетали в ящик: два раза на боковых панелях ученые размещали число меньше эталонного (один), а два раза — больше эталонного (пять). Последовательность предложения пчелам меньшего и большего числа постоянно меняли, обозначение чисел фигурами и их конкретное расположение также были случайными каждый раз, когда пчела залетала в ящик.

В результате пчелы, обученные на числе три, залетая в коробку с двумя одинаковыми мишенями слева и справа, в 93% выбирали (садились на мишень) число один слева и в 79% выбирали число пять справа.

Аналогичным образом повели себя пчелы, обученные на эталонных числах один и пять. Первые в подавляющем большинстве при предложении им чисел три и пять все время летели на правую мишень из двух одинаковых, а вторые при предложении им чисел три и один — на левую также из двух одинаковых.

Если числа на тестовых панелях были такими же, как эталонное, насекомые не выказывали никакого явного предпочтения — садились на левую или правую мишень случайным образом.

«Именно в этом и состоит идея цифровой оси, — сказал Мартин Джурфа из Университета Поля Сабатье в Тулузе. — Вы упорядочиваете числа в зависимости от контрольного числа».

Также эксперименты показали, что выбор пчел не зависел от нечисловых сигналов мишеней (периметр и площадь фигур). Таким образом, делают вывод ученые, пчелы склонны располагать числа слева направо в соответствии с их величиной, а место в этой мысленной линии зависит от числа, на котором проходило обучение.

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