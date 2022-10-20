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Генштаб ВСУ назвал вероятное направление удара из Беларуси

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  • 20.10.2022, 16:17
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Генштаб ВСУ назвал вероятное направление удара из Беларуси

Угроза наступления растет.

Угроза повторного наступления российских войск на территорию Украины растет, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает «Интерфакс-Украина».

«Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет.

На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран партнеров», - подчеркнул Громов.

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