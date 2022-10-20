Генштаб ВСУ назвал вероятное направление удара из Беларуси

Генштаб ВСУ назвал вероятное направление удара из Беларуси1
- 20.10.2022, 16:17
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Угроза наступления растет.
Угроза повторного наступления российских войск на территорию Украины растет, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает «Интерфакс-Украина».
«Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет.
На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран партнеров», - подчеркнул Громов.