Генштаб ВСУ назвал вероятное направление удара из Беларуси 1 20.10.2022, 16:17

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Угроза наступления растет.

Угроза повторного наступления российских войск на территорию Украины растет, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает «Интерфакс-Украина».

«Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет.

На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран партнеров», - подчеркнул Громов.

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