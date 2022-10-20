Украина ввела обширные экономические санкции против белорусского режима 3 20.10.2022, 16:26

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Также в «черный список» попала Галина Лукашенко.

Украина ввела обширные экономические санкции против белорусского режима. В частности — против Минобороны РБ, «Белнефтехима», «Белоруснефть», «Белтелерадиокомпании» и еще десятков физ- и юрлиц из РБ. В частности, в черный список попала официальная жена диктатора — Галина Лукашенко.

Среди юрлиц под санкции Украины попали:

▪️558 авиационный ремонтный завод,

▪️Интеграл,

▪️Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь,

▪️Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП»,

▪️Оборонные инициативы,

▪️Белспецвнештехника,

▪️Белбизнеслизинг,

▪️Белинвест-инжиниринг,

▪️Минотор-сервис,

▪️КБ Радар,

▪️24х7 Паноптес,

▪️Амкодор

▪️Белнефтехим,

▪️Эмирейтс блю скай,

▪️Минский тракторный завод,

▪️Агат-систем,

▪️Ате-инжиниринг,

▪️УВД Гомельского облисполкома,

▪️Волатавто,

▪️2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения,

▪️Элерон,

▪️Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь,

▪️Белтаможсервис,

▪️Новая нефтяная компания,

▪️Белоруснефть,

▪️Нафтан,

▪️Мозырский нефтеперерабатывающий завод,

▪️Гродно Азот,

▪️Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,

▪️Банк дабрабыт,

▪️Банк развития Республики Беларусь,

▪️Бремино групп,

▪️Белагропромбанк,

▪️Беларусбанк,

▪️МЗКТ,

▪️Синезис,

▪️Министерство обороны Республики Беларусь,

▪️140 ремонтный завод,

▪️Белшина,

▪️Сохра групп,

▪️Агат-электромеханический завод.

Среди физлиц под украинские санкции попали: Александр Вольфович, Галина Лукашенко, Анатолий Лаппо, Андрей Швед, Александр Зайцев, Алексей Олексин, Иван Кубраков, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Воробей, Виктор Хренин, Александр Шакутин и др.

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