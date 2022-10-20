Украина ввела обширные экономические санкции против белорусского режима3
- 20.10.2022, 16:26
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Также в «черный список» попала Галина Лукашенко.
Украина ввела обширные экономические санкции против белорусского режима. В частности — против Минобороны РБ, «Белнефтехима», «Белоруснефть», «Белтелерадиокомпании» и еще десятков физ- и юрлиц из РБ. В частности, в черный список попала официальная жена диктатора — Галина Лукашенко.
Среди юрлиц под санкции Украины попали:
▪️558 авиационный ремонтный завод,
▪️Интеграл,
▪️Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь,
▪️Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП»,
▪️Оборонные инициативы,
▪️Белспецвнештехника,
▪️Белбизнеслизинг,
▪️Белинвест-инжиниринг,
▪️Минотор-сервис,
▪️КБ Радар,
▪️24х7 Паноптес,
▪️Амкодор
▪️Белнефтехим,
▪️Эмирейтс блю скай,
▪️Минский тракторный завод,
▪️Агат-систем,
▪️Ате-инжиниринг,
▪️УВД Гомельского облисполкома,
▪️Волатавто,
▪️2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения,
▪️Элерон,
▪️Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь,
▪️Белтаможсервис,
▪️Новая нефтяная компания,
▪️Белоруснефть,
▪️Нафтан,
▪️Мозырский нефтеперерабатывающий завод,
▪️Гродно Азот,
▪️Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,
▪️Банк дабрабыт,
▪️Банк развития Республики Беларусь,
▪️Бремино групп,
▪️Белагропромбанк,
▪️Беларусбанк,
▪️МЗКТ,
▪️Синезис,
▪️Министерство обороны Республики Беларусь,
▪️140 ремонтный завод,
▪️Белшина,
▪️Сохра групп,
▪️Агат-электромеханический завод.
Среди физлиц под украинские санкции попали: Александр Вольфович, Галина Лукашенко, Анатолий Лаппо, Андрей Швед, Александр Зайцев, Алексей Олексин, Иван Кубраков, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Воробей, Виктор Хренин, Александр Шакутин и др.