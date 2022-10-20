Как выглядит ремонт дорог в Новополоцке?
- 20.10.2022, 16:46
Рабочие не придумали ничего лучше, чем забросать кусками кирпичей ямы, полные воды.
Новополоцкие коммунальщики решили сделать ямочный ремонт на дорогах города. Что из этого вышло?
Рабочие не придумали ничего лучше, чем забросать кусками кирпичей ямы, полные воды.
🤷♂️ Новополоцкие коммунальщики решили сделать ямочный ремонт на дорогах города. Что из этого вышло?— charter97.org (@charter_97) October 20, 2022
Рабочие не придумали ничего лучше, чем забросать кусками кирпичей ямы, полные воды. pic.twitter.com/aVvSrSeHR2