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Как выглядит ремонт дорог в Новополоцке?

  • 20.10.2022, 16:46
Как выглядит ремонт дорог в Новополоцке?

Рабочие не придумали ничего лучше, чем забросать кусками кирпичей ямы, полные воды.

Новополоцкие коммунальщики решили сделать ямочный ремонт на дорогах города. Что из этого вышло?

Рабочие не придумали ничего лучше, чем забросать кусками кирпичей ямы, полные воды.

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