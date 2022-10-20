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«Минус птичка»: украинский беспилотник протаранил дрон оккупантов

  • 20.10.2022, 16:53
«Минус птичка»: украинский беспилотник протаранил дрон оккупантов
иллюстрационное фото

Мастерством воздушного боя отличились николаевские десантники.

Украинский беспилотник под руководством десантников ВСУ уничтожил очередной коптер российских захватчиков.

Об этом сообщили в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На этот раз вражеский беспилотник мастерски уничтожили бойцы николаевской десантной бригады.

«Наша «птичка» зависла над вражеской, прицелилась и пошла на таран. Точный удар и вражеский дрон вышел из строя», – рассказывают украинские военные.

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