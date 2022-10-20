Экономия больше $3000: сколько стоит привезти авто из США 20.10.2022, 16:58

Белорус прилично сэкономил на первой покупке и с тех пор покупает авто только в Штатах.

Дмитрий – предприниматель из Минска. В 2018 году мужчина решил купить жене автомобиль. Качество и цены на экземпляры у перекупщиков пару не устроили, и Дмитрий решил пригнать б/у машину из США. Белорус прилично сэкономил на первой покупке и с тех пор покупает авто только в Штатах. Специально для Myfin.by Дмитрий рассказал, как привезти иномарку из Америки в условиях санкций и сколько это стоит.

«Ждать автомобиль придется от 1,5 до 4 месяцев, но это того стоит»: первая машина

– В 2018 году все началось с того, что супруга очень долго не могла определиться с выбором, – модели, которые были представлены на белорусском рынке, ей не нравились, пока однажды она не прокатилась на авто американской марки Buick, – вспоминает первую покупку Дмитрий. – Она просто влюбилась в этот «бьюик».

Я был готов раскошелиться, но из тех вариантов, что нам удалось найти в местных салонах и на авторынке, мы ничего не смогли выбрать – мне казалось, что они были собраны некачественно. Тогда я и решил попробовать купить машину напрямую из страны-производителя – Америки. Со мной в спортивном зале как раз занимался парень, который работал в профильной фирме. Они помогли с выбором авто и оформлением документов.

Подобные услуги компаний в сопровождении сделки обходятся от $200 до $500. Но при этом Дмитрий отмечает, что посредники не берут на себя почти никакой ответственности: за эти деньги вам лишь помогут выбрать автомобиль, купить его на аукционе и оплатить доставку.

– Плюс к этим тратам еще нужно оплатить услуги таможенного брокера, который поможет подготовить документы для растаможки груза. Цены у брокеров постоянно меняются и варьируются от 60 до 150 белорусских рублей.

На поиски подходящей машины и сбор документов обычно уходит около 2 недель, ждать автомобиль придется от 1,5 до 4 месяцев. Но это того стоит. Например, первая машина, которую я покупал в США, шла приблизительно 2 месяца, плюс восстановление косметических повреждений заняло еще 2 недели. И вместе с оплатой услуг посредников и ремонтом Buick все равно обошелся мне на $3 000 дешевле, чем в Минске.

В итоге цена автомобиля из США состоит из:

стоимости лота;

комиссии аукциона;

доставки до Минска;

таможенного сбора;

утиль сбора, платы за хранение авто и таможенное оформление;

ремонта автомобиля;

стоимости услуги компании-посредника.

– Большой плюс в том, что деньги нужны частями: сразу платите за авто на аукционе и аукционный сбор, а также доставку из США до порта в Клайпеде. Затем через пару месяцев платите за доставку до Минска. Затем через неделю при получении автомобиля оплачиваете растаможку и сопутствующие платежи. А уже после ремонтируете автомобиль, где также часто платите по факту.

По мнению Дмитрия, чтобы вся затея с покупкой авто из США реально оказалась выгодной, очень важно правильно выбрать машину.

– Если покупать в Америке малолитражки, например, профит будет намного меньше, чем от покупки крупнолитражных авто. Например, Ford Focus с двигателем на 1 литр и небольшими повреждениями можно выиграть на аукционе в США всего за $3000. С доставкой до Минска, растаможкой и остальными платежами машина обойдется уже в $10 000 – $11 000. Рыночная цена такой машины в Минске – $15 000, выгода получается в $4000 – $5000.

С другой стороны, если везти Lincoln Continental до 3,5 литра из США в Беларусь, то здесь уже можно сэкономить около $13 000. Так как автомобиль уйдет с молотка за $10 000, вместе с ремонтом и другими тратами будет стоить уже около $20 000 – $22 000, тогда как рыночная цена Lincoln Continental в Беларуси около $38 000.

«Владелец просто устал ждать, и я выкупил его авто»: как привезти авто из США сегодня

Весной этого года Дмитрий решил приобрести еще один автомобиль из США – вспомнил предыдущий удачный опыт. Вот только ситуация на рынке из-за санкций не обещала ничего хорошего. Но все оказалось не так страшно.

– Авто в Беларусь из Америки до сих пор возят, оплату провести можно, несмотря на ограничения в банковском секторе. Да, есть нюансы с доставкой: она стала сложнее и дороже, но даже с этими издержками покупать машину в США выходит выгоднее.

На этот раз я выкупил «отказной» Ford Fusion. Машина была куплена в январе на аукционе, но отстаивалась в Штатах несколько месяцев, чтобы в итоге на растаможке пройти по более выгодному тарифу по дате выпуска. Владелец устал ждать авто и решил его продать, пока машина еще находилась в пути. Это вышло на пару тысяч долларов дороже, чем на аукционе в США, но на $5 000 дешевле, чем в Беларуси.

Что касается сроков. Я перекупил машину в мае. Авто приехало в Беларусь в августе. По пути мой Ford Fusion задержали в порту в Литве – машина простояла на складе временного хранения в Клайпеде полтора месяца. И еще 2,5 недели занял ремонт.

Третью машину белорус купил примерно месяц назад для сестры жены. На этот раз он решил самостоятельно пройти полный цикл сделки: от выбора авто на аукционе до оформления всех необходимых документов.

– Выбрали Mercedes-Benz GLA. Правда, аукцион выиграли только с третьей попытки. Но авто уже в пути. Должно приехать ориентировочно в конце октября – начале ноября. Со всеми расходами машина обойдется примерно на $12 000 – 15 000 дешевле рыночной цены в Беларуси.

Из того, что отметил во время этой покупки, – выросла цена доставки из-за санкций, так как литовцы перестали пускать белорусских перевозчиков на свою территорию, а также ввели комиссию за пересечение границы, что добавилось к стоимости машины. Ну и за склад временного хранения приходится теперь платить от 200 до 700 евро, так как машины отстаиваются в Клайпеде по несколько недель на досмотрах.

Какие нюансы важно знать, когда покупаешь автомобиль из США?

1. Найдите опытного посредника, чтобы купить не хлам со скрытыми дефектами (а бывает и такое), а действительно хороший автомобиль с небольшими повреждениями, которые можно легко устранить.

2. Внимательно читайте договор, который заключаете с компанией-посредником. Спрашивайте, застрахован ли автомобиль. Зачастую страховка включена в стоимость доставки морем и стоит от $2200 до 3000. Но некоторые недобросовестные посредники берут те же деньги, однако полноценную страховку не предоставляют. Это значит, что в случае проблем с доставкой все возможные траты лягут на плечи покупателя.

3. Тщательно выбирайте модель автомобиля. Например, заранее проверьте на профильных площадках, как легко вы можете найти запчасти для выбранной модели машины в Беларуси. А то можно привезти редкий экземпляр кадиллака из США, сэкономить на этом $10 000, а потом эти же деньги потратить на доставку деталей из-за границы.

Также обратите внимание на дату выпуска авто. Лучше выбирать машины, которые выпустили на рынок 3–5 лет назад. У этой категории транспортных средств наиболее выгодные тарифы для растаможки – ставка минимальная. Присмотритесь к электромобилям, так как для них растаможка и вовсе бесплатная.

4. До торгов заказывайте отчет carfax на выбранный автомобиль. Carfax – это проверка истории автомобиля по VIN-коду. Отчет даст понимание, что происходило с машиной от выхода на рынок до попадания на аукцион.

На этом этапе можно понять, были ли ранее аварии и какие, а также насколько системно обслуживалась машина и сколько было владельцев. Один из плюсов приобретения автомобилей в США – история машин здесь максимально прозрачна. И пробег в Штатах не скручивают.

5. С умом выбирайте площадку для аукциона. Доставка – внушительная часть затрат. Скорость и стоимость доставки автомобиля зависят от расположения площадки, на которой вам удалось выиграть авто.

Например, если площадка аукциона находится недалеко от порта, то доставка до Минска обойдется примерно в $2200. Если площадка аукциона располагается вдалеке от моря, то за доставку авто по материку можно смело добавлять 1–2 недели к сроку и еще $500–700 к ранее обозначенной сумме.

Также срок доставки зависит и от самого порта. Там, где хорошо организована логистика, машины грузят достаточно быстро. В других – автомобиль может несколько недель только ждать загрузки. Обычно опытные менеджеры компании-посредника знают, какой порт самый «быстрый», и могут посоветовать вам площадку для аукциона неподалеку от него. Поэтому не стесняйтесь – спрашивайте.

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