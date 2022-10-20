Президент Литвы призвал усилить санкции против режима Лукашенко 6 20.10.2022, 17:12

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Гитанас Науседа

Диктатор предоставляет территорию Беларуси для атак на Украину.

Санкции, примененные ЕС против России из-за вторжения в Украину, работают, но не всегда приносят ожидаемые результаты, поэтому ЕС должен применить против кремля более жесткие ограничительные меры, чтобы лишить возможности продолжать войну.

Об этом в Брюсселе перед началом Европейского совета заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает корреспондент «Укринформа».

«Мы должны продолжать поддерживать Украину… С другой стороны, должны многое сделать, чтобы положить конец способности России продолжать эту войну. Наши санкции работают, но не приносят того ожидаемого результата. Это именно та причина, почему мы должны обсудить и принять во внимание следующий санкционный пакет. Мы четко поддерживаем такой подход», – сказал литовский лидер.

Он подчеркнул, что с момента неформального саммита ЕС в Праге ситуация в Украине ухудшилась, что требует от Евросоюза очень конкретного плана действий. Прежде всего, Украина остро нуждается в военной поддержке, в частности современных системах противовоздушной защиты. Очень важным, по его словам, является решение ЕС выделить Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Еще одно ключевое направление – учреждение военной вспомогательной миссии для Украины, которая одновременно сможет тренировать до 15 тысяч украинских военнослужащих с помощью европейских специалистов.

«Нам также необходимо работать над созданием специального трибунала по военным преступлениям, которые были совершены в Украине. Это в равной мере касается как России, так и Беларуси. Должны помнить, что Россия совершает очень страшные военные преступления... Сейчас важно знать, что россияне посылают свои войска в Беларусь. То есть Россия планирует начать атаку против Украины с белорусской территории. Это именно та причина, почему мы должны применить санкции в отношении Беларуси также», - добавил Науседа.

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, главными темами которого будут пути преодоления энергетического кризиса, спровоцированного действиями Российской Федерации, продолжение помощи ЕС для Украины.

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