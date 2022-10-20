Командование армии РФ может «кинуть» мобилизованных под Херсоном 4 20.10.2022, 17:19

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«Мобиков» могут оставить для прикрытия отхода основных сил.

Генштаб Вооруженных сил Украины прогнозирует планы российского военного командования забрать опытных военных с правого берега Днепра на Херсонщине и оставить для сдерживания наступления ВСУ только мобилизованных. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Что касается Херсонского направления… Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения сдерживающих задач – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заранее на левобережную часть области», - подчеркнул представитель Генштаба.

По словам генерала, Генштаб осознает, что новоприбывшие мобилизованные военные РФ не смогут оказать мощное сопротивление украинским вооруженным силам.

Громов добавил, какие бы ни были приняты решения военно-политическим руководством России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и дальше.

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