«Жаль, зарплатам не угнаться» 20.10.2022, 17:27

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Белоруска сфотографировала витрины магазина в 2020 и 2022 году.

Жительница Бобруйска сфотографировала витрину одного из продуктовых магазинов города в 2022 году и сравнила ее со снимком двухгодичной давности, пишет Mogilev.by.

Первый снимок женщина сделала 13 октября 2020 года в магазине «Копеечка» на улице Минской в Бобруйске.

— 18 октября 2022 года я сходила в тот же магазин и сделала фото той же витрины спустя два года. Цены очень подросли, жаль, зарплатам не угнаться, — рассказала бобруйчанка.

Напомним, годовая инфляция в Беларуси в сентябре составила 17,4%. Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 18,3%, непродовольственные — на 20,3%, а услуги — на 11,9%.

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