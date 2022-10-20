Археологи нашли детскую игрушку, которой 2000 лет 20.10.2022, 17:36

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Она использовалась в культурных ритуалах.

Терракотовый свисток римской эпохи, которому, как полагают, 2000 лет и который был положен в качестве подарка в могилу ребенка, был обнаружен во время раскопок в 7000-летних руинах Ассоса в деревне Бехрамкале, в районе Айваджик Чанаккале, на северо-западе, Турция. Об этом пишет Arkeo News.

История древнего города Ассос восходит к шестому веку до нашей эры. Город был обращен к морю, и люди спускались по террасам к морю. Город был построен на потухшем вулканическом холме, между андезитовыми скалами и на высоте 236 м от моря. Руины внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Преподаватель кафедры археологии Университета Чанаккале Онсекиз Март (ÇOMÜ) профессор Нуреттин Арслан с командой из 25 человек продолжают раскопки в агоре и спортзале византийского периода Ксенедохион (гостевой дом), построенных в эллинистический период на руинах.

Профессор Нуреттин Арслан сказал: «Было понятно, что терракотовая фигурка птицы, найденная на поверхности вокруг церкви Аязьма, была свистком. В древности такие предметы использовались как детские игрушки и оставлялись в качестве подарков, особенно в детских могилах. Известно, что этот предмет, который до сих пор функционирует как свисток, использовался с классической эпохи до римской эпохи. Поскольку слои находки этого объекта неизвестны, точную дату указать невозможно. — Но мы предполагаем, что это римский период или раньше, — сказал он.

Кроме того, они кажутся обычными детскими игрушками того времени и помещались в детские могилы в качестве культурного ритуала. Возраст этого конкретного римского свистка оценивается в 2000 лет.

Ассос был одним из самых важных портовых городов в древние века и домом для многих культурных богатств, таких как древний театр, агора, некрополь и валы.

Город был домом для многих обществ на протяжении веков, будучи основанным на вершине и склонах вулканического холма в южной части региона, который в древние времена назывался «Троада» на острове Лесбос в Греции.

Одним из его знаменитых жителей был Аристотель, который вместе с философом Ксенократом основал в Ассосе философскую школу.

Это был первый древний город, раскопанный американскими археологами в 1800-х годах. Он был раскопан в 1981 году после длительного перерыва.

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