Разведка США назвала факторы, которые помогут продвинуться ВСУ в ближайшие недели 20.10.2022, 17:44

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Отдельные российские подразделения могут пасть перед украинским давлением.

Украинские вооруженные силы могут воспользоваться слабостью армии РФ и погодными условиями, чтобы развить успех и попытаться освободить Херсон, а также существенно продвинуться в Луганской области.

Об этом сообщает New York Times.

По оценкам американской разведки, бойцы ВСУ могут добиться успехов против в следующие шесть недель, если будет продолжен импульс на юге и северо-востоке страны. Дальше ожидается наступление зимы и похолоданий, которые дадут обеим армиям время для перегруппировки.

В разведке США считают, что освободить такие же площади, как в сентябре в Харьковской области, вряд ли удастся, однако отдельные российские подразделения могут пасть перед украинским давлением. Потенциально Украина сможет освободить Херсон.

В частном порядке американские официальные лица говорят, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до чрезмерного растягивания своих линий снабжения или рубежей обороны.

Вместе с тем в США отмечают, что Россия еще не проиграла в этой войне. Она понесла потери, которые бы уничтожили многие европейские армии, но не РФ. Они могут восполнять потери за счет мобилизации. Также армия способна на масштабные артиллерийские операции. Сейчас инициатива на украинской стороне, и командование решает, как дальше вести боевые действия, что играет на руку ВСУ.

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