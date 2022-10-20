Джонсон хочет участвовать в конкурсе на пост главы правительства Британии

Джонсон хочет участвовать в конкурсе на пост главы правительства Британии5
- 20.10.2022, 17:55
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Британский экс-премьер считает, что это вопрос национальных интересов.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на пост главы правительства Британии, чтобы заменить Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, сообщил редактор Times Стивен Суинфорд.
«Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, будет участвовать в конкурсе лидеров консерваторов», — пишет он в Twitter.
Суинфорд добавил, что Джонсон считает, что это вопрос национальных интересов.
Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы, которым стала Лиз Трасс.