Джонсон хочет участвовать в конкурсе на пост главы правительства Британии 5 20.10.2022, 17:55

2,756

Борис Джонсон

Британский экс-премьер считает, что это вопрос национальных интересов.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на пост главы правительства Британии, чтобы заменить Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, сообщил редактор Times Стивен Суинфорд.

«Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, будет участвовать в конкурсе лидеров консерваторов», — пишет он в Twitter.

Суинфорд добавил, что Джонсон считает, что это вопрос национальных интересов.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы, которым стала Лиз Трасс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».