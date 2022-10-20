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До +11°С ожидается в Беларуси 21 октября

  • 20.10.2022, 18:09
До +11°С ожидается в Беларуси 21 октября

Без осадков.

До плюс 11 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 21 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем — плюс 5-11 градусов.

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