До +11°С ожидается в Беларуси 21 октября
- 20.10.2022, 18:09
Без осадков.
До плюс 11 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 21 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем — плюс 5-11 градусов.