Белорусские спортсмены обратились белорусским военным 20.10.2022, 18:21

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Они предостерегают военных от участия в войне на стороне РФ.

Белорусские спортсмены, тренеры обратились к военным, чтобы предостеречь их от участия в войне на стороне России против Украины.

«Тот, кто всегда говорил о мирном небе над головой, отправил в это небо ракеты и самолеты для нападения на Украину, — говорят они в видеообращении. — Это та страница истории, которую уже не перевернуть. Но и этот день может померкнуть перед новой датой — датой, когда белорусская армия нападет на Украину. Вы не станете героями. Белорусам будет стыдно перед всем миром и перед самими собой».

Видеообращение записали Андрей Кравченко, Степан Попов, Виталий Гурков, Константин Яковлев, Яна Максимова, Семен Букин, Олег Дулуб, Иван Ганин, Дмитрий Шершень, Карина Козловская, Александр Ваховяк, Михаил Залевский.

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