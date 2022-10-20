У россиян не выдержали нервы 20.10.2022, 18:33

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80% работников российских компаний в тревоге и подвержены вспышкам паники.

Около 80% сотрудников компаний в России испытывают постоянную тревогу, а еще 27% периодически подвергаются приступам паники. Такие данные следуют из опроса проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья», с выводами которого ознакомился РБК.

Всего исследователи опросили 1400 работников различных компаний. 52% из них испытывают проблемы с концентрацией из-за негативного психологического фона. 49% отмечают падение мотивации. 35% — снижение скорости выполнения задач.

Организации пытаются справиться с этим, выявляя распространителей тревожных слухов и запрещая обсуждать политику на работе.

Согласно исследованию фонда «Общественное мнение», уровень тревоги в российском обществе во второй половине сентября 2022 года, после объявления мобилизации, подскочил до рекордных значений за всю историю наблюдений. На неделе с 18 по 25 сентября доля граждан, заявивших, что в их окружении преобладают «тревожные настроения» практически удвоилась — с 35% до 69%.

Начало войны, согласно опросам ФОМ, увеличило степень тревоги значительно меньше: с 46% в конце января до 55% на 27 февраля. После чего доля испытывающих тревожность начала снижаться и летом держалась около 40%.

Реальность происходящего начинает доходить до россиян после того, как они сами, их друзья и близкие получают повестки и могут вернуться в страну в гробах, отмечает политолог Аббас Галлямов.

По мере того как растет психотизация общества, все больше людей обращаются за помощью к врачам и покупают психотропные препараты. Еще в первой половине — с января по август — продажи антидепрессантов и транквилизаторов выросли в 1,6 раза, подсчитали в RNC Pharma. После начала мобилизации спрос на успокоительные подскочил еще на 38%, согласно данным оператора фискальных данных «Такском». Одновременно резко выросли продажи БАДов, обещающих снятие тревоги.

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