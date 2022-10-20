Житель Нарочи за свой счет построил подвесной мост через реку 20.10.2022, 18:45

Соседи благодарны, а сам он там даже никогда не ходит.

Житель агрогородка Нарочь своими руками разобрал авариный мост через Нарочанку и за собственные деньги построил новый. Теперь путь в соседнюю деревню стал вдвое короче, чему очень рады местные жители. Сам энтузиаст рассказал «Минской правде», что просто любит помогать людям — самому ему мост без надобности.

Как рассказали местные жители, деревянный подвесной мост через реку Нарочанку много лет служил переправой между деревней Поповцы и агрогородком. Однако после того, как мост обветшал и по нему стало опасно ходить, поповчанам приходилось закладывать крюк более чем в 3 километра, чтобы попасть в агрогородок, и дорога туда стала вдвое длиннее.

На это обратил внимание 31-летний житель Нарочи Денис Шаюк. Он при помощи своих братьев и друзей разобрал аварийный мост и построил новый — на это ушло пять дней и его собственные средства.

Сам Денис, который воспитывает двоих детей, рассказал, что не пожалел ни денег, ни времени, потому что любит помогать людям, хотя сам никогда по этому мосту не ходил и не ходит.

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