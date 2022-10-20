Над Черным морем российский самолет выпустил ракету рядом с британским 10 20.10.2022, 18:53

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Об этом сообщил министр обороны Британии.

Российский самолет 29 сентября выпустил ракету рядом с британским самолетом, патрулировавшим международное воздушное пространство над Черным морем. Об этом 20 октября на заседании правительства Великобритании заявил министр обороны Бен Уоллес, сообщила газета Daily Mail.

Министр рассказал, что с «невооруженным самолетом RAF RC-135 Rivet Joint» взаимодействовали два российских Су-27, один из которых выпустил ракету возле британского самолета «за пределами видимости».

Уоллес сообщил парламенту, что Великобритания приостановила патрулирование после инцидента, и выразил обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу.

Британии Россия ответила, что это была «техническая неисправность». Уоллес добавил, что после ответа Великобритания возобновила патрулирование, но теперь самолеты сопровождаются истребителями.

Министр обороны выступил в парламенте после возвращения из США, где он был с визитом к своему американскому коллеге в Вашингтоне Ллойду Остину.

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