Виктория Азаренко высказалась о завершении теннисной карьеры 3 20.10.2022, 19:05

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Виктория Азаренко

Но пока она об этом только задумывается.

33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 37-е место в рейтинге, теоретически предположила, где бы она могла завершить карьеру, сообщает WTA Insider.

- Гвадалахара - одно из самых гостеприимных мест, здесь царит удивительная энергия, я чувствую огромную поддержку. Я действительно задумывалась, где завершу карьеру, и Мексика может быть в топ этого списка, - сказала Азаренко.

Отметим, что этот разговор о будущем зашел как раз в мексиканской Гвадалахаре, где сейчас проходит престижный турнир WTA-1000.

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