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Лукашенко снял с должности замминистра МЧС Юржица

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  • 20.10.2022, 19:21
  • 6,290
Лукашенко снял с должности замминистра МЧС Юржица
Андрей Юржиц

Причина не сообщается.

Лукашенко 20 октября освободил от должности 45-летнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Андрея Юржица. Соответствующий указ №374 Лукашенко подписал 20 октября, информирует пресс-служба диктатора.

– Полковник внутренней службы Андрей Юржиц освобожден от должности заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям, - отметили в пресс-службе.

Причина, по которой Юржиц решил покинуть свой пост, не сообщается.

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