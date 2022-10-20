Лукашенко снял с должности замминистра МЧС Юржица

Лукашенко снял с должности замминистра МЧС Юржица6
- 20.10.2022, 19:21
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Причина не сообщается.
Лукашенко 20 октября освободил от должности 45-летнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Андрея Юржица. Соответствующий указ №374 Лукашенко подписал 20 октября, информирует пресс-служба диктатора.
– Полковник внутренней службы Андрей Юржиц освобожден от должности заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям, - отметили в пресс-службе.
Причина, по которой Юржиц решил покинуть свой пост, не сообщается.