В Беларуси тарифы за тепло привяжут к российскому рублю

В Беларуси тарифы за тепло привяжут к российскому рублю7
- 20.10.2022, 19:38
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Ранее тарифы за тепло отвязали от доллара.
В Беларуси тарифы на передачу тепловой энергии привяжут к российскому рублю, проинформировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что постановление МАРТ №60 от 7 октября 2022 года направлено на обеспечение единых подходов в расчетах за передачу тепловой энергии.
- Так, при формировании тарифов на передачу тепловой энергии в расчете затрат на электрическую энергию будет использоваться соотношение курса белорусского рубля к российскому рублю, - уточнили в пресс-службе ведомстве.
Отмечается, что документ вступил в силу после официального опубликования.
Напомним, что ранее тарифы за тепло в Беларуси отвязали от доллара.