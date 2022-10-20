В санкции ЕС могут включить запрет на продажу недвижимости гражданам и компаниям РФ 1 20.10.2022, 19:45

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С такой инициативой выступили страны Балтии и Польша.

Эстония, Латвия, Литва и Польша предложили расширить их и принять девятый. Они, в частности, предлагают запретить продажу недвижимости российским гражданам и компаниям. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился Bloomberg.

Вопрос о недвижимости поднимается не в первый раз при обсуждении санкций. Еще в мае ЕС рассматривал возможность запрета на ее покупку в Европе российскими физическими и юридическими лицами. Ограничить предлагалось россиян, не имеющих гражданства или вида на жительство в европейских странах.

Ранее состоятельные россияне активно пользовались действовавшими в ряде стран программами получения гражданства или вида на жительство в обмен на покупку дома. Например, Кипр после финансового кризиса 2013 г. ввел программу, по которой гражданство можно приобрести, купив недвижимость стоимостью от 2 млн евро.

Но с этим были связаны и многочисленные скандалы. Из последних –недвижимость на Западе обнаружилась у восьми российских губернаторов, поддерживающих войну в Украине и выступающих против этого самого Запада.

А два дня назад министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что власти рассматривают возможность экспроприации имущества россиян, если оно находится в критически важных для безопасности страны районах.

Страны Балтии и Польша также предлагают отказаться от сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики и расширить запрет на предоставление услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий, чтобы под него попадало программное обеспечение.

Кроме того, ограничения в сфере бизнес-услуг предлагается распространить на маркетинговые услуги и социологические опросы. «Схемы с маркетинговыми и лизинговыми услугами постоянно используются в России как прикрытие для крупных денежных потоков в пользу военной отрасли», – говорится в документе.

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