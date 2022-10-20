На свободу вышли братья-хоккеисты Белоусовы
- 20.10.2022, 19:59
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Они играли за сборную Беларуси по хоккею на траве.
Игрок сборной Беларуси по хоккею на траве Владислав Белоусов и его брат экс-игрок молодежной сборной Андрей Белоусов вышли на свободу. Об этом стало известно 20 октября, передает «Трибуна».
О задержании Владислава стало известно 4 октября. «Покаянное» видео было залито в его TikTok с 2,1 миллиона подписчиков. На камеру игрок говорит, что одним из своих юмористических роликов «обидел либо оскорбил сотрудников милиции».
Андрей – младший брат и экс-игрок молодежной сборной по этому же виду спорта. О его задержании стало известно 12 октября, после появления видео в его профиле TikTok, который насчитывает 1,8 миллиона подписчиков. В роликах Андрей, находясь за решеткой, заявляет, что в 2020-м году принимал участие в «несанкционированных массовых мероприятиях».