На свободу вышли братья-хоккеисты Белоусовы 20.10.2022, 19:59

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Андрей (справа) и Владислав Белоусовы

Они играли за сборную Беларуси по хоккею на траве.

Игрок сборной Беларуси по хоккею на траве Владислав Белоусов и его брат экс-игрок молодежной сборной Андрей Белоусов вышли на свободу. Об этом стало известно 20 октября, передает «Трибуна».

О задержании Владислава стало известно 4 октября. «Покаянное» видео было залито в его TikTok с 2,1 миллиона подписчиков. На камеру игрок говорит, что одним из своих юмористических роликов «обидел либо оскорбил сотрудников милиции».

Андрей – младший брат и экс-игрок молодежной сборной по этому же виду спорта. О его задержании стало известно 12 октября, после появления видео в его профиле TikTok, который насчитывает 1,8 миллиона подписчиков. В роликах Андрей, находясь за решеткой, заявляет, что в 2020-м году принимал участие в «несанкционированных массовых мероприятиях».

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