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Путин вышел из бункера и взялся за оружие

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  • 20.10.2022, 20:03
  • 9,136
Путин вышел из бункера и взялся за оружие

Видеофакт.

Президент России Владимир Путин посетил военный полигон, на котором проверил подготовку мобилизованных и пострелял из снайперской винтовки.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что сегодня Путин приехал на военный полигон под Рязанью и проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о том, как мобилизованные проходят курс боевой подготовки.

Также сообщается, что на полигоне Путин взялся за оружие и сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.

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