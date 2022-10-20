Путин вышел из бункера и взялся за оружие

Путин вышел из бункера и взялся за оружие11
- 20.10.2022, 20:03
- 9,136
Видеофакт.
Президент России Владимир Путин посетил военный полигон, на котором проверил подготовку мобилизованных и пострелял из снайперской винтовки.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что сегодня Путин приехал на военный полигон под Рязанью и проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о том, как мобилизованные проходят курс боевой подготовки.
Также сообщается, что на полигоне Путин взялся за оружие и сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.