В Светлогорске ломают фундамент ледового дворца, который пытались строить 11 лет 2 20.10.2022, 20:51

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Фотофакт.

Внутри огороженной площадки у стадиона «Бумажник», где 11 лет назад начали строить светлогорскую ледовую арену, оживление: рабочие удаляют выросшие здесь за годы простоя деревца, экскаваторы разрывают фундамент, погрузчики вытягивают из земли тяжёлые бетонные блоки. По имеющейся информации, площадку готовят к новой стройке. Возможно, в следующем году, наконец, будет открыто финансирование возведения первой очереди светлогорского Центра игровых видов спорта – Ледового дворца, пишет ranak.me.

— На сегодняшний день могу только повторить, что из областного бюджета нам пообещали выделить в этом году некоторую сумму на возобновление строительства «ледового», — сказал на условиях анонимности источник в строительной отрасли Светлогорского района. – Проект [Центра игровых видов спорта] подвергся основательной корректировке, теперь он не такой громадный, более скромный будет. Сейчас там ведутся работы по подготовке к стройке, убирают с площадки то, что там уже не нужно.

В общем, процесс пошёл, но как быстро? – продолжает собеседник. – Возможно и такое, что в следующем году кинут все деньги сразу, и тут уже многое будет зависеть от способности строителей эти средства освоить в сжатые сроки.

Напомним, что согласно Государственной инвестиционной программе, окончание строительства светлогорского Ледового дворца – 2023 год. В сентябре, отвечая на вопрос жителя Светлогорска о сроках завершения строительства в городе Ледового дворца, заместитель председателя Светлогорского райисполкома Д.А. Шабетник сообщил, что «предполагаемый ввод объекта в 2024 году».

Презентация эскизов будущего Дворца игровых видов спорта в Светлогорске состоялась 30 января 2006 года в отделе архитектуры и строительства райисполкома. Ровно 11 лет назад, в октябре 2011 года, начались работы непосредственно на строительной площадке в лесопарковой зоне между микрорайонами Молодежный и Полесье. Вырыли котлован, обустроили фундамент, частично возвели цокольный этаж… На этом всё остановилось на 11 лет. За эти годы бывшая стройплощадка успела зарасти молодыми деревьями, а недостроенный спортивный объект еще месяц назад считался «законсервированным».

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