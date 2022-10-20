Зеленский о взрыве на Крымском мосту: Мы этого не заказывали 4 20.10.2022, 20:54

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Владимир Зеленский

Подрыв является результатом внутренней борьбы силовиков и спецслужб РФ, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на мосту через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью РФ.

«Мы этого точно не заказывали, насколько я знаю», - сказал президент в интервью телеканалу CTV News.

Зеленский повторил уже звучавшее предположение, что подрыв моста мог стать результатом внутренней российской борьбы между военными и ФСБ.

«Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный», - добавил Зеленский.

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