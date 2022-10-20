Зеленский о взрыве на Крымском мосту: Мы этого не заказывали

Зеленский о взрыве на Крымском мосту: Мы этого не заказывали4
- 20.10.2022, 20:54
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Подрыв является результатом внутренней борьбы силовиков и спецслужб РФ, считает президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на мосту через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью РФ.
«Мы этого точно не заказывали, насколько я знаю», - сказал президент в интервью телеканалу CTV News.
Зеленский повторил уже звучавшее предположение, что подрыв моста мог стать результатом внутренней российской борьбы между военными и ФСБ.
«Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них главный», - добавил Зеленский.