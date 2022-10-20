Вместе с российскими военными в Беларусь завозят боеприпасы 6 20.10.2022, 21:07

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Боеприпасы везут с Дальнего Востока.

Канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил, что вместе с российскими военными в Беларусь также идет завоз боеприпасов из арсеналов Дальнего Востока.

Так, железнодорожникам стало известно, что 26 сентября 2022 года с железнодорожной станции Кнорринг в Приморском крае была отправлена одна из групп вагонов в количестве 10 единиц с пометкой «ВМ» — взрывчатые материалы.

Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Ильино Нижегородской области. Оттуда же вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицеплялись к военным эшелонам назначением в Беларусь.

Утверждается, что 17 октября на железнодорожную станцию Полонка в Барановичском районе со станции Ильино прибыл военный эшелон с военнослужащими армии России, к которому были прицеплены 2 вагона с боеприпасами.

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