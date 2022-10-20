Украина ввела против Абрамовича санкции с отсрочкой 2 20.10.2022, 21:24

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Роман Абрамович

Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, который имеет такое примечание.

Украина ввела санкции против российского олигарха Романа Абрамовича с отсрочкой до завершения обмена пленными. Об этом сообщается в приложении к указу №727, который опубликовали на сайте президента в четверг, 20 октября.

«Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146 [это номер Абрамовича в списке], применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины», – говорится в приложении.

Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, который имеет такое примечание.

Санкции против олигарха связаны с тем, что он получает доходы в России, прямо или косвенно контролируя группу Evraz plc и ряд предприятий: Нижнетагильский металлургический комбинат, угольная компания «Распадская», Западно-Сибирский металлургический комбинат, Качканарский горно-обогатительный.

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