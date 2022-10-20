В ВВС Украины рассказали о ситуации на военных аэродромах Беларуси 1 20.10.2022, 21:27

4,390

Наблюдается увеличение количества российских военных.

В Военно-воздушных силах Украины не наблюдают «сенсационного» увеличения военной авиации на аэродромах Беларуси. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского ведомства Юрий Игнат Белорусской службе «Радыё Свабода».

Игнат отметил, что ВВС Украины «имеют полную картину» того, что происходит на белорусских военных аэродромах и какая техника там находится.

— Количество постоянное. Увеличения [количества ракетоносцев для ракет] «Кинжал» не стал бы относить к чему-то резонансному. Потому, что эти МиГ (МиГ-31к — Прим. ред.) сегодня могут быть тут, завтра — в Крыму. Тем более, что «Кинжал» может быть запущен из России. Поэтому это не что-то сенсационное, — сказал пресс-секретарь ВВС.

При этом, по словам Игната, сейчас на территории Беларуси наблюдается увеличение количества российских военных.

— Сейчас идет накопление именно живой силы, чтобы создать с белорусами какую-то группировку, которая может угрожать нам с Севера. Но в Генштабе это понимают, и будут сделаны шаги, чтобы этому противостоять, — сказал Игнат.

Напомним, 20 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что растет угроза повторного наступления российской армии на северном фронте. В военном ведомстве отметили, что в этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что главная цель нагнетания ситуации с Беларусью — держать в напряжении украинскую сторону. Сама Беларусь не обладает достаточными силами, поэтому Россия перебрасывает туда личный состав для «создания картинки». В самой же Беларуси расконсервируются военные склады и техника отправляется на восполнение российских потерь в Донецкой и Луганской областях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».