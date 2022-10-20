Репетиционные централизованные экзамены пройдут во всех областях Беларуси 20.10.2022, 21:57

Уже на следующей неделе.

Репетиционные централизованные экзамены на следующей неделе пройдут во всех областях Беларуси. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец во время встречи с педагогами гимназии-интерната Мяделя, передает БелТА.

По словам министра, система образования к проведению централизованного экзамена готова.

— В настоящее время во всех областях планируется провести репетиционные централизованные экзамены. Мы должны увидеть, какое количество каких предметов будущие абитуриенты будут выбирать для сдачи ЦЭ. Кроме того, мы обещали поменять структуру заданий, Министерством образования это сделано. Часть А уменьшена до 25%, часть Б увеличена до 75% по разбалловке, — отметил Андрей Иванец.

Сложность ЦЭ тоже изменена — сейчас это базовый уровень.

— Первые результаты по РТ показали, что баллы выросли. Это хорошо. Сейчас мы проведем анализ с точки зрения корреляции их с выпускными школьными оценками. И наша задача заключается в том, чтобы каждый ребенок на централизованном экзамене получил оценку, близкую к годовой оценке по предмету в школе, — рассказал Андрей Иванец.

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