NBC: Конгресс США может принять закон о выделении Украине еще до $50 млрд 20.10.2022, 21:59

Конгрессмены хотят закрепить помощь в законе.

Конгрессмены опасаются, что после выборов могут снизиться объемы поддержки Киева, потому хотят закрепить помощь в законе.

Конгресс США может принять закон о выделении Украине еще до $50 млрд – NBC

Представители Республиканской и Демократической партии в Конгрессе Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность законодательного закрепления до 50 миллиардов долларов дополнительной помощи для Украины на будущее на фоне опасений, что после выборов объемы поддержки нашему государству могут уменьшится.

Об этом пишет NBC со ссылкой на источники в Конгрессе и источники, близкие к украинскому правительству.

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