Арестович: Путин уже договаривается с Китаем, чтобы «слинять» 14 20.10.2022, 22:29

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Алексей Арестович

По его словам, президент РФ в третий раз попросил политического убежища у Пекина.

Российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с Китаем и уже в третий раз попросил политического убежища. Там ему пообещали помочь. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Главред».

Китай является едва ли не единственной страной, власти которой точно не согласятся передавать Путина американцам.

«Почему Китай? Потому что это единственная страна, откуда его не выдадут американцам. Он собирается там отсиживаться, писать мемуары. Вот его планирование. Он надувает щеки насчет введения военного положения, а сам уже договаривается с Китаем, чтобы «слинять». А куда будут «линять» всевозможные Суровикины, Золотовы и прочие», – убежден Арестович.

Советник ОП считает, что именно такие обращения Путина к Китаю могут указывать на то, что диктатор вообще не захочет применять ядерное оружие.

«Ему (в Китае - Главред) выставили жесткие условия и сказали, что в биполярном мире, на который рассчитывает Пекин, не нужна ядерная война», – пояснил Арестович.

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