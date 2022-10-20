Молдова поддержит демократическое движение в Беларуси 20.10.2022, 22:32

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Парламент Молдовы создал группу поддержки «Демократической Беларуси».

В Молдове 20 октября парламент создал группу поддержки «Демократической Беларуси», передает newsmaker.md.

По мнению авторов проекта — депутатов от партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойны Герман и Михая Попшоя, создание группы поможет углубить диалог между парламентом Молдовы и демократическим движением в Беларуси на основе партнерства.

«Создав депутатскую группу поддержки демократической Беларуси, парламент подтвердит свою приверженность продвижению демократических ценностей и защите основных прав и свобод человека», — говорится в пресс-релизе парламента.

В состав группы вошли 19 депутатов от PAS, включая председателя группы депутата Марину Морозову.

В беседе с NM Дойна Герман уточнила, что подобные депутатские группы уже созданы в национальных парламентах стран Балтии: в Латвии — «парламентская группа поддержки Демократической Беларуси», в Эстонии — группа «поддержки демократии прав и свобод граждан в Беларуси». Подобная группа действует и в Украине.

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