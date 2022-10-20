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У Хващинского из «Минска» после покера в матче родился четвертый ребенок

  • 20.10.2022, 23:05
У Хващинского из «Минска» после покера в матче родился четвертый ребенок
Владимир Хващинский

Футболист забил четыре гола «Славии».

У нападающего футбольного клуба «Минск» Владимира Хващинского родился четвертый ребенок. С рождением сына его и жену Екатерину поздравили одноклубники.

Так случилось, что как раз на днях Хващинский в победном матче со «Славией» в чемпионате Беларуси забил четыре гола (это его первый покер в карьере). Он вступил в «Клуб белорусских бомбардиров» — 101 гол в официальных играх.

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