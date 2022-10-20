В Белом доме рассказали о возможной тактике режима Лукашенко на границе с Украиной 1 20.10.2022, 23:25

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Режим может попытаться отвлечь на себя часть ВСУ.

Беларусь может использовать своих солдат на границе с Украиной для того, чтобы проверить, сможет ли она отвлечь ВСУ на себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш в Twitter.

«Одна из тактик Беларуси может заключаться в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге», - рассказал Кирби.

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