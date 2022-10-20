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В Британии определились, как будут выбирать нового премьер-министра

  • 20.10.2022, 23:54
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В Британии определились, как будут выбирать нового премьер-министра

На должность смогут претендовать не более трех кандидатов.

После заявления Лиз Трасс об уходе в отставку с поста премьер-министра Британии руководство Консервативной партии решило, как будут выбирать нового главу правительства. На должность смогут претендовать не более трех кандидатов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Консерваторы решили, что перед тем, как баллотирования в премьеры, кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум сотни депутатов партии. Таким образом, если только один человек наберет нужное число голосов, то именно он и станет новым премьером.

Стоит отметить, что в Палате общин британского парламента у консерваторов 357 мандатов. Таким образом, кандидатов на пост премьера может быть максимум три. После этого выберут двух кандидатов, которые примут участие в онлайн-голосовании для рядовых партийцев. Они и определят, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

Пока что активно обсуждается вопрос выдвижения на пост премьера Бориса Джонсона. Он очень популярный кандидат среди рядовых партийцев, но тот факт, что нужно 100 голосов парламентариев, может понизить шансы Джонсона снова занять кресло премьера.

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