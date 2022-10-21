Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте 21.10.2022, 0:51

Владимир Зеленский

Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе.

Самыми тяжелыми направлениями на фронте являются Бахмутское на Донбассе и несколько районов на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу», - отметил он.

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