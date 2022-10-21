Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронте
- 21.10.2022, 0:51
Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе.
Самыми тяжелыми направлениями на фронте являются Бахмутское на Донбассе и несколько районов на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Ситуация на передовой остается тяжелой, особенно на Донбассе. То же Бахмутское направление и на некоторых направлениях на юге. Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу», - отметил он.