Против Навального возбудили новое уголовное дело 21.10.2022, 1:42

Алексей Навальный

Уже восьмое.

На российского политика Алексея Навального завели новое уголовное дело. На этот раз о пропаганде терроризма и призывах к нему. Об этом осужденный оппозиционер заявил в своих социальных. Новое дело, судя по всему, стало восьмым по счету.

По словам Навального, следствие полагает, что он, находясь в колонии, пропагандировал терроризм, призывал к нему и к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность и «реабилитировал нацизм».

«Например, насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире «Популярной политики» сказал, что «правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить», — написал политик. Навальный не уточняет какую именно статью УК РФ ему вменяют.

Судя по всему, это уже восьмое уголовное дело, возбужденное против оппозиционера. В 2013 году Навального приговорили к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса», где его обвинили в хищении имущества государственного предприятия. Однако в том же году суд заменил лишение свободы на условный срок.

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