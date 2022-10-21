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Арестович: ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму

  • 21.10.2022, 2:24
Арестович: ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму

В Крыму находятся военные из Корпуса стражей исламской революции.

Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламской революции) героически отдали свои жизни за яхту (основателя ЧВК «Вагнера», - ред.) Пригожина», - отметил он.

Он также ответил на вопрос, есть ли подтвержденная информация о погибших.

«Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются (смерти, - ред.)”, - добавил Арестович.

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